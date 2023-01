Al een halve eeuw zeveren in de Birrekoal: ‘Allemaal lokale artiesten, dat maakt het zo leuk’

Auto in sloot in Drunen, één man naar ziekenhuis

DRUNEN - Twee mannen zijn vannacht met de auto in een sloot terechtgekomen bij Drunen. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur bij de kruising van de Torenstraat en de Hoge Schijf. Eén van de twee is naar het ziekenhuis gebracht.

