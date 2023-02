Al 66 jaar wordt Drunen met carnaval Dwergonië; dat heeft niks met kleine mensen te maken, maar waarmee wel?

Bitterbal­len van rivier­kreef­tjes. HAS-studenten geven voorproef­je op de toekomst

DEN BOSCH - Bitterballen van rivierkreeftjes, zeewierbouillon en chocoladepasta waar meelwormen, sprinkhanen en krekels in verwerkt zijn. 170 studenten van HAS Green Academy gaven tijdens de 15de editie van de ‘Food Experience’ een voorproefje op ons voedsel in de toekomst.

31 januari