Al 32 keer drugsafval gevonden in Brabant in eerste vier maanden van 2018

TILBURG - In de provincie Brabant is in 2018 al 32 keer drugsafval gevonden. De afgelopen acht dagen alleen ging het volgens de politie al om elf drugsdumpingen, een reden voor het korps om de Brabantse bevolking voor het eerst via Instagram op te roepen om verdachte zaken die met drugs te maken kunnen hebben, direct via 112 te melden.

Brabant is opgedeeld in twee politieregio's. Een deel van de provincie valt onder de eenheid Zeeland-West-Brabant en een ander deel onder de eenheid Oost-Brabant. De vondsten in de twee gebieden samen brengen het totaal dit jaar voor Brabant al op 32. Maar is dat in verhouding met voorgaande jaren echt veel?

Opvallend

Woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie Zeeland West Brabant: ,,Het is natuurlijk heel erg opvallend, elf dumpingen in zo'n korte tijd. Nu zien we in het voorjaar en in de periode september tot en met oktober altijd pieken, maar het is niet echt duidelijk waarom die er zijn. "

Een verband met de opening van het festivalseizoen is volgens Uytdehage niet hard te maken. Hij ziet eerder een mogelijke oorzaak in het veranderde productieproces van drugs: ,,Sommige grondstoffen voor drugs konden tot voor kort gewoon worden geïmporteerd en die stoffen staan nu op een zwarte lijst. Dat betekent een extra stap in het productieproces van drugs, want die grondstoffen moeten nu eerst weer worden gewonnen uit andere stoffen. En dat kan zorgen voor meer afval en dumpingen."

Het is volgens de woordvoerder een geluk dat er nog geen gewonden zijn gevallen: ,,Er wordt gewerkt met bijtende stoffen als zuren en loog en die worden dan zomaar gedumpt. Voor hetzelfde geld heb je doden of gewonden. Het afval dat vorige week in jerrycans in de Berlagehof in Tilburg in een afgesloten ruimte is gevonden, had ook kunnen gaan broeien en in brand kunnen vliegen."

Afname

In maart bleek nog dat het aantal drugsdumpingen in Brabant in 2017 af was genomen ten opzichte van 2016. In dat piekjaar werd er maar liefst 105 keer drugsafval aangetroffen tegenover 83 keer in 2017.

Dat neemt niet weg dat het aantal drugsafvaldumpingen zowel in 2015 als in 2014 lager lag dan in 2017. In 2015 werd er 'maar' 47 keer drugsafval gevonden en in 2014 ging het om een fors hoger aantal van 77 dumpingen.

Bewustwording

Het filmpje op Instagram is een stap om het publiek meer bewust te maken van de de gevaarlijke wereld achter dat ene 'onschuldige' pilletje. Coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant Freek Pecht gaf afgelopen zaterdag al aan dat de politie daar meer aan wil werken: ,,Een xtc-pilletje heeft een populair imago. Men zegt vaak: moet kunnen, maar een drugslab willen we niet. Dat moet de politie opsporen. Ja, zonder vraag geen aanbod natuurlijk."

Een overzicht van alle dumpingen van 2018 in Brabant:

3-jan Eindhoven, Petrus Dondersstraat: Tientallen kleine en grote vaten met drugsafval werden in een garagebox aan de Petrus Dondersstraat in Eindhoven gevonden.

11-jan Zeeland, Tweehekkenweg: In een loods in Zeeland vonden agenten ruim 52.000 liter drugsafval bij een groot onderzoek naar een internationale drugsbende.

11-jan Berghem, Rijsvensestraat: Langs de Rijsvensestraat in de bossen bij Berghem dumpten henneptelers de complete inventaris van een kwekerij.

21-jan Veghel, Het Broek: In een sloot aan Het Broek in Veghel werden vier grote vaten en aantal kleinere vaten met drugsafval gevonden.

23-jan Zeeland, Peelweg: In een sloot bij de Peelweg vlakbij Zeeland werden 32 vaten met drugsafval gevonden.

26-jan Budel, Schoordijk: Midden in het bos op het zandpad Schoordijk in Budel werden 25 jerrycans, 5 grote vaten, meerdere slangen en buizen en 10 volle vuilniszakken met drugsafval aangetroffen.

26-jan Leende, Petrus van Eijnattenlaan: Op een onverhard pad nabij de Petrus van Eijnattenlaan in Leende werd een onbeheerde bestelbus met drugsafval gevonden.

31-jan Aarle-Rixtel, Asdonkseweg: Aan de Asdonkseweg tussen Aarle-Rixtel en Bakel werden vaten met chemisch afval aangetroffen.

1-feb Nuenen, Schoutse Vennen: Aan de Schoutse Vennen in Nuenen werden 26 lege of nagenoeg lege vaten van chemisch drugsafval aangetroffen.

8-feb Eindhoven, Caspar Netscherstraat: Na een achtervolging door de politie strandde een busje met drugsafval en -grondstoffen in de doodlopende Caspar Netscherstraat in Eindhoven.

8-feb Milheeze, Hoefweg: Aan de Hoefweg in Milheeze zijn zeven jerrycans met drugsafval gevonden.

11-feb Oirschot, de Erica: Een bus brandde uit op de carpoolplaats aan de Erica in Oirschot. Er bleek een grote hoeveelheid drugsafval in de laadruimte te liggen.

20-feb Bergeijk, Puttendijk: Op de Puttendijk ter hoogte van de Vennekens in Bergeijk zijn 25 tot 30 vaten gevonden met vermoedelijk drugsafval.

28-feb Alphen, Fransebaan: Aan de Fransebaan/Oude Gilzerbaan in Alphen zijn zo'n 40 tot 45 jerrycans met drugsafval gedumpt. Bij het onderzoek daarnaar is één agent onwel geworden.

28-feb Dorst, Klein Oosterhout: In Dorst zijn enkele vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. Het gaat om twee vaten van 1000 liter en enkele vaten van 200 liter.

4-mrt Son en Breugel, Kanaaldijk: Bij een wandelknooppunt aan de Kanaaldijk in Son en Breugel zijn drie zakken hennepafval en een ton met onbekende inhoud gevonden.

8-mrt Gemert, Leije: In de milieustraat aan de Leije in Gemert werd een berg hennepafval gedumpt.

9-mrt Eindhoven, Soeterbeekseweg: In een sloot aan de Soeterbeekseweg in Eindhoven is afval van een hennepkwekerij gevonden.

26-mrt Bergeijk, Enderakkers: Bij een bospad aan de Enderakkers in Bergeijk werd een busje met vermoedelijk drugsafval gevonden.

30-mrt Eindhoven, Collseweg: Bij een sloot aan de Collseweg in Eindhoven zijn drie blauwe vaten van 20 liter met vermoedelijk drugsafval gevonden.

7-apr Venhorst, Wanroijseweg: Een groot vat met een gevaarlijke stof werd in Venhorst langs de Wanroijseweg gedumpt. Het gaat om drugsafval of een olieproduct.

10-apr Best, Boslaan Zuid: Aan de Boslaan Zuid ter hoogte van de Schietbaanlaan in Best zijn vaten aangetroffen met drugsafval.

18-apr Tilburg, Oude Beeksepad: In een sloot langs het Oude Beeksepad in Tilburg werden jerrycans en vaten met drugsafval gevonden.

18-apr Breda, Terheijdenseweg: In Breda werden in een sloot aan de Terhijdenseweg een aantal vaten met drugsafval gevonden.

19-apr Goirle, Boterpad: In een sloot aan het Boterpad in Goirle zijn een aantal jerrycans met drugsafval gevonden.

19-apr Tilburg, Berlagehof: In een appartementencomplex aan het Berlagehof in Tilburg werd groot alarm geslagen nadat er vaten met chemische vloeistof werden gevonden in een vuilcontainer. Een huismeester die de vaten vond raakte onwel. Het bleek te gaan om amfetamine-afval.

19-apr Eerde, Vlagheide: Twee grote vaten van 1000 liter en zo'n 35 vaten van 25 liter met chemicaliën zijn gedumpt aan de Vlagheide bij Eerde.

20-apr Tilburg, Lage Wal: Zo'n 25 jerrycans zijn in een sloot aan de Lage Wal in Tilburg aangetroffen.

21-apr Breda, Simonsberg: Een aantal jerrycans met vermoedelijk drugsafval zijn in bosjes achter woningen aan de Simonsberg in Breda gevonden.

23-apr Ulvenhout, Koekelberg: Vijf vaten werden gevonden in een sloot aam de Koekelberg in Ulvenhout. De bestelbus waarmee de vaten zijn gedumpt verloor onderweg chemische vloeistof.

25-apr Boxtel, Kanaaldijk: Negen jerrycans met vermoedelijk drugsafval zijn bij de Kanaaldijk in Boxtel in de rivier De Dommel gevonden.