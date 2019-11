Airport Eindhoven: wat te doen met dronken passagiers, olievlekken en boksbeugels?

Of de man die een tijd terug uiteindelijk werd aangetroffen op Eindhoven Airport ook met zo’n plannetje in zijn hoofd rondliep, is niet bekend. Maar wel dat hij zich met succes drie dagen lang gratis onderdak had weten te verschaffen door zichzelf achter de mega-kerstboom in de vertrekhal te verstoppen. Iets waar ze bij de luchthaven achter kwamen, toen de verstekeling tijdens de derde nacht de toiletten wilde opzoeken. Hij raakte de detectiezones en in een mum van tijd was hij omsingeld door mensen van de beveiliging, die er alles aan doen om zo’n incident in de toekomst te voorkomen.