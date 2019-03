Agressieve jongen bijt politieagent in bovenbeen in Boxmeer, andere jongeren belagen agenten vanwege aanhouding ‘bijter’

Wilfred Genee over hilarische carnavals­wa­gen uit Esbeek: ‘Ik heb gevraagd of de wagen naar Hilversum kan komen’

11:33 ESBEEK - Dat er met carnaval prachtige wagens worden gemaakt, is wel duidelijk. Één wagen steekt er echter met kop en schouders bovenuit. En dat is de VI-wagen in Esbeek. Johan Derksen hoopt dat de wagen de eerste prijs gehaald heeft.