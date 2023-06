Agrarisch bedrijf Van den Elzen Plants mag van gemeentebestuur permanent zijn arbeidsmigranten huisvesten op eigen terrein

Geen arbeidsmi­gran­ten pal naast paarden­sport­cen­trum: woonvergun­ning in prullenbak

DEN BOSCH/BERGHEM - De gemeente Oss heeft ten onrechte toestemming verleend voor de huisvesting van 32 arbeidsmigranten in een bedrijfspand aan de Harenseweg in Berghem. De rechter heeft de verstrekte vergunning in de prullenbak geschoven.