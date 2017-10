Agent tipte kennis over inval in hennepkwekerij: vijf maanden cel

TILBURG - Een voormalig hoofdagent van de politie is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel. Hij wist dat collega's een inval voorbereidden in een hennepkwekerij in Tilburg en tipte de kweker daarover.

De agent van politieregio Zeeland-West Brabant werd in 2013 veroordeeld tot een jaar cel, ook wegens corruptie. Hij zou in september 2011 geld hebben gevraagd, als tegenprestatie voor tips. Maar in hoger beroep is hij van dat laatste feit vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs voor is.

Het hof in Den Bosch rekent het de 54-jarige oud-agent wel zwaar aan dat hij zijn ambtsgeheim heeft geschonden. Hij heeft de opsporing belemmerd, door een kennis te tippen over de inval die op handen was. Ook is bewezen dat hij ten onrecht een wapen in zijn bezit had.

Maand minder

De rechter vond dat de oud-agent eigenlijk een halfjaar de cel in moest, maar omdat de zaak bijzonder lang duurde is er één maand vanaf gehaald.