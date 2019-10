Agent slikt 11 jaar na ongeluk in Eindhoven elke dag pijnstillers: ‘Ik ben in één klap 20 jaar ouder geworden’

De ramen van zijn auto staan open en er blaast een warm briesje naar binnen. Een typische namiddag in juli. Dat verklaart misschien ook het gebrek aan verkeer, Giovanni Giroldi staat helemaal in zijn eentje voor het verkeerslicht bij de Vestdijktunnel in Eindhoven. Hij kijkt een keer naar links naar het Beursgebouw, naar rechts naar het station. Als hij een blik in zijn binnenspiegel werpt, ziet hij een auto naderen, de snelheid is veel te hoog. Uit automatisme draait hij zijn hoofd om het goed te kunnen zien. Precies op dat moment wordt hij geraakt.