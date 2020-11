Agent raakt gewond bij beëindigen coronafeestje in Eindhoven

‘Spraakma­kend en gedurfd’: reacties op torenhoge ambities Van Gogh Homeland Experience

13 november DEN BOSCH - ,,Een kansrijk, maar ook een gevaarlijk plan”, zegt Frank van den Eijnden, directeur van Van Gogh Brabant over de bouw van zeven torens in de geest van Vincent van Gogh. ,,Het zal nog een uitdaging zijn om ook inhoudelijk kwaliteit te bieden. Het plan is spraakmakend en gedurfd, maar de architectuur van de torens zal top moeten zijn.”