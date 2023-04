Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Valkenswaard

Au­di-bestuurder (19) met 160 per uur over rondweg van Eindhoven: ‘Regels leken niet van toepassing’

EINDHOVEN - Een jonge bestuurder van een Audi is maandagochtend aangehouden omdat hij met 160 kilometer per uur over de rondweg van Eindhoven scheurde. En dat was lang niet het enige dat hij verkeerd deed. Dat meldt een wijkagent op sociale media.