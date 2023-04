Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Sint-Michielsgestel

Mannen in witte pakken en jerrycans trekken aandacht van politie in tuincen­trum: ‘Guerrilla­mar­ke­ting heet dat’

UDEN - Een lint, witte mannen in pakken die grote jerrycans in een vrachtwagen laden en een politieauto: dat móet wel een ontdekt drugslaboratorium zijn bij het bedrijf van oud-raadslid Wilbèr van den Bosch in Uden. Of is er iets anders aan de hand?