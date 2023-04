Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Schiphol, de A2, het Binnenhof: overal heeft Heijmans het timmerwerk gedaan

ROSMALEN – De Deltawerken, de A2, Schiphol, de renovatie van het Binnenhof, een wijk speciaal voor gevluchte Oekraïners. Overal duikt Heijmans op. Het Rosmalense bedrijf hoort bij de big five in bouw, infra en vastgoed. Hoe zijn ze in honderd jaar zo groot geworden? Even zelfs té groot.