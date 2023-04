Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Cranendonck

Met video Thuiswer­ken als de A27 op de schop gaat: ‘Voor veel bedrijven nog ver-van-mijn-bedshow’

RAAMSDONKSVEER/DEN BOSCH - Op de fiets naar het werk, met de e-bike of gewoon thuiswerken. Dat zijn oplossingen om de files te beperken in de periode dat de A27 op de schop gaat. ,,Want dat we overlast krijgen, is zeker.”