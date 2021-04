Afgelast, verplaatst of online: dit doen de grote Brabantse festivals deze zomer

Inzendingen van lezers Corona door de ogen van West-Brabantse kunste­naars

9 april WEST-BRABANT - We hebben het geweten, dat we een oproep deden aan kunstenaars uit West-Brabant om een werk in te sturen met het thema ‘De zware stempel die corona drukt op ons leven’. We wilden deze beroepsgroep een podium bieden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Met veel enthousiasme zijn kunstenaars aan de slag gegaan, of ze hadden al een werk gemaakt en hebben dat ingestuurd.