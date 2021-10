Advocaat Peter Schouten wil ‘Team Bedreigde Vrouwen’ door bedreigingszaak Sigrid Kaag

Kaag sprak dinsdagmiddag in de rechtszaal tegen haar bedreiger Erik van Z. (42). ,,Ik ken u niet, waarom deze agressie”, reageerde zij op de bedreigingen van Z. via de Facebookgroep van D66 in Noord-Brabant en de Facebookpagina van De Jonge. ,,Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”, schreef hij. Van Z. kreeg een gevangenisstraf opgelegd van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.