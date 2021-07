Advocaat Peter Schouten: laten we 1 miljoen ophalen voor Tanja Groen

BREDA - Bredanaar Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, roept zijn volgers op Twitter op te doneren op de website van Stichting De Gouden Tip. Die inzameling voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen is door Peter R. de Vries begonnen.

“Mag ik u iets vragen? Ik ken Peter R. De Vries al ruim 30 jaar en als ik iets weet dan is het dat hij geen medelijden wil maar nu zou zeggen: get the job done. Hoe mooi zou het zijn als hij wakker wordt en wij kunnen vertellen dat de 1 miljoen tipgeld voor Tanja Groen binnen is”, schrijft Schouten. “Wilt u mij helpen dat voor hem te realiseren? Doneer s.v.p. Retweet en media, radio, tv, blogs help ff mee vandaag https://stichtingdegoudentip.nl/nl/.”

De teller van de inzameling staat inmiddels op ruim 470.000 euro. Het gedoneerde bedrag steeg de afgelopen dagen flink. Woensdagmiddag was ruim 244.000 euro ingezameld, en een dag later was dat meer dan 375.00 euro.

De zaak rond Tanja Groen kwam woensdagavond aan de orde in de uitzending van RTL Boulevard, die helemaal was gewijd aan de dinsdagavond neergeschoten misdaadjournalist. Hij is daar een van de vaste gasten. In de uitzending werd benadrukt hoe belangrijk De Vries de stichting vindt. Na de aanslag op De Vries heeft de stichting alle publieke acties voorlopig stilgelegd. Maar doneren en tips doorgeven via de site kan gewoon doorgaan.

Afgelopen dinsdag werd de misdaadverslaggever kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat in Amsterdam. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar een nabijgelegen parkeergarage.

Tanja Groen

Tanja Groen verdween in augustus 1993 spoorloos na een studentenfeestje in Maastricht, de stad die ze net aan het leren kennen was. Na 28 jaar wordt er nog steeds naar haar gezocht in de hoop dat ooit duidelijk wordt wat haar is overkomen. Dat de politie opnieuw zoekt, heeft te maken met de nieuwe impuls die de nooit opgeloste verdwijningszaak de afgelopen jaren kreeg. In juni werd op de Strabrechtse Heide in Heeze gezocht naar Groen.