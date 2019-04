Advies informateur Brabant: coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA

Kinderpor­no gevonden bij Brabantse cyberspeci­a­list (23) van politie, werkt ook als vrijwilli­ger bij vereniging

13:27 DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een 23-jarige medewerker van de politie is vorige week opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt kinderporno te hebben verzameld en gedownload. De man was werkzaam als ICT-er en cyberspecialist bij een landelijke dienst van de politie. Een vereniging in de regio Eindhoven waar hij als vrijwilliger werkte is ingelicht, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.