Adriaan (77) lag een half jaar dood in huis: ‘Omdat hij zo op zichzelf was, ondernam niemand actie’

Moerdijk trekt de knip voor armoedebe­strij­ding en betaalbare huizen, vooral dankzij de PvdA

ZEVENBERGEN - Hij noemde het na afloop zijn grootste succes in tien jaar raadslidmaatschap. Op de VVD na kreeg PvdA’er Bisar Cicek alle fracties mee in zijn plannen om meer werk te maken van het tegengaan van armoede in Moerdijk.