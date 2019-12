Addy van den Krommenacker toont zich strijdbaar en Manon Meijers is radio-actief

Automobi­list rijdt tegen standbeeld van Willem-II clubicoon, club zoekt bestuurder

30 november TILBURG - De sokkel onder het standbeeld van Jan van Roessel, dat voor de hoofdingang van het Koning Willem II Stadion staat, is beschadigd. De Tilburgse club meldt via Twitter dat er geen opzet in het spel is. Het zou gaan om een automobilist die per ongeluk tegen het beeld aan is gereden.