Ad Hoevenaars houdt Boxtelse politiek laatste ludieke spiegel voor

BOXTEL - Vilein, maar altijd met een dikke knipoog en een carnavaleske lach. En natuurlijk met die bolle, rode piepschuimen neus op zijn snufferd. Want zo kennen Indegatters tijdens het Politiek Café in Grandcafé Rembrandt in Boxtel Ad Hoevenaars. Maandag was het zijn allerlaatste.