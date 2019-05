Activiste Meat the Victims ziet opnieuw stalbezetting in toekomst voor zich: ‘Onze actie is geslaagd, ondanks alle woede bij mensen’

Van 't Land ‘Nieuwe planning? Dan zijn er altijd kinderziek­tes’

9:30 Het is altijd weer een drukte van jewelste in het voorjaar, naast nachtvorst, zaaien en planten zijn er thuis ook de nodige organisatorische problemen. De jongste heeft de leeftijd om zijn zwemdiploma te mogen halen. De zwemlessen in het buitenbad van Steenbergen zijn weer begonnen. Het bad is maar een half jaar open, dus de kinderen gaan vier keer per week naar zwemles. Ons werk op het fruitbedrijf is soms een ramp met plannen, maar alle verplichtingen van de kinderen is inmiddels ook een agenda waard.