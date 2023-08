Activia fitter dan ooit: ‘Het zal nodig zijn, want in de eredivisie springen de tegenstanders hoger’

Memorabele dag voor Groen Wit in de KNVB Beker, maar geen nieuwe stunt: ‘Terug naar Breda als één familie’

Dat een stunt er niet in zat zondagmiddag in de voorronde van de KNVB Beker, daar zal men bij de Bredase derdeklasser slechts een seconde van gebaald hebben. Het avontuur op zich, dat is wat telt. ,,Groen Wit gaat dit misschien nooit meer meemaken, dus we moeten hiervan genieten en de club op de kaart zetten.”