Action werft al personeel voor filiaal Jozefplein, maar bevestigt komst nog niet

Uren voor hij sterft gaat de laatste wens van Prins Jan in vervulling: ‘Het is gelukt en hij heeft het gehoord’

ROSMALEN - Het was heel erg bijzonder. Enkele uren voordat Jan Smits (62) overlijdt, gaat zijn laatste wens in vervulling. Dat hij op zijn sterfbed een koninklijke onderscheiding in ontvangst mag nemen, leek een week eerder nog onmogelijk. ,,Ik ben verdrietig, maar ook zo blij.”