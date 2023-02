Actief Zorg neemt Arons Thuiszorg over

Arons heeft rond 2300 klanten en 350 medewerkers in Den Bosch en omgeving. Medewerkers gaan over naar Actief Zorg. Dat neemt ook alle contracten onder meer met de gemeente Den Bosch, verzekeraars en zorgkantoor over.

Actief Zorg werkt in meer dan 150 gemeenten in Nederland. Het nam de afgelopen jaren al zorgorganisaties in het land over. ,, Actief Zorg wil de bedrijfsvoering rondom de zorgverlening zo efficiënt mogelijk inregelen. Dit om de thuiszorg in Nederland, nu en in de toekomst, betaalbaar te houden.”