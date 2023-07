Acropolis in Megen geeft een deel van de winst terug aan verenigingen. ‘Het gaat om de boodschap’

MEGEN - Een geste van Acropolis: negen verenigingen in Megen die vaste huurder zijn, krijgen (een beetje) geld terug. Hoe komt het dat het gemeenschapshuis in het kleine Megen zulke zwarte cijfers schrijft dat het bestuur dit gebaar kan maken, terwijl het voor veel dorps- en gemeenschapshuizen in de regio een flinke opgave is de exploitatie rond te krijgen?

Tien jaar draait Acropolis nu sinds de grote renovatie waar het pand twee jaar voor dicht ging. Beheerder Femke Nijboer en penningmeester Ad van Orsouw zien sindsdien steeds meer verschillende mensen binnenkomen. En daar zijn ze heel blij mee. Niet voor niets kreeg het sociaal jaarverslag 2022 de titel Acropolis, plaats voor iedereen.

Ze geven het ruiterlijk toe: ja, vroeger was Acropolis een beetje elitair, kwam er alleen ‘keienvolk’. Dat is er wel af, een drempel is er niet meer en ze krijgen jong en oud binnen. Bijvoorbeeld door veel verschillende dingen te organiseren. Nu stoeit het bestuur met de volgende opgave. Natuurlijk is niet iedereen in Megen lid van een vereniging. Hoe bereik je de mensen onder die zevenhonderd inwoners die niet zo snel de deur uitgaan? Die zich eenzaam voelen maar niet zullen zeggen dat ze eenzaam zijn?

Sociale taak nadrukkelijk in beeld

De gemeente kijkt tegenwoordig ook nadrukkelijk naar die sociale taak. Nijboer: ,,Maar stop je je energie in de 80 procent die hier regelmatig binnenkomt, om het die naar de zin te maken en te behouden, of in de 20 procent die je hier nooit ziet? Wij willen naar 100 procent: we zijn een plek voor iedereen. Dus kijken we nu iets meer naar die 20 procent. Maar dat is best ingewikkeld. Je kunt niet bij de mensen gaan aanbellen.’’

Van Orsouw: ,,Iemand zei: je moet de mensen niet vragen of je ze kunt helpen, maar ze uitnodigen om jou te komen helpen. Misschien wordt dat deels onze insteek.’’

Het is bij de gemeente al wel opgevallen dat ze in Megen ook de sociale taak serieus nemen. Wethouder Frank den Brok: ,,Het is Acropolis als gemeenschapshuis gelukt om na corona uit de rode cijfers te blijven. Een hele mooie prestatie. Door nieuwe gebruikers aan te trekken is de bezettingsgraad verbeterd. Mooi is ook dat er meer laagdrempelige activiteiten plaatsvinden. Het Megens Middagmaal is daarvan een sprekend voorbeeld. Iedereen uit Megen kan op dinsdag tussen de middag aanschuiven om samen te lunchen en bij te praten.’’

Presentje voor vaste huurders

Van de uitdagingen voor de toekomst even terug naar het resultaat vorig jaar. Dat was zo positief dat het bestuur er voor het eerst voor koos een presentje te geven aan de vaste niet-commerciële huurders en gebruikers. Het gaat niet om mega grote bedragen. Over de negen verenigingen verdeelt de penningmeester in totaal 4000 euro. Maar het gaat om de boodschap. ,,Als het goed gaat met ons, moet het ook goed gaan met de verenigingen’’, zegt Ad van Orsouw.

Nijboer: ,,We hebben een hele goede samenwerking met de gebruikers, maar ook met de horeca in Megen. Die is gebaseerd op vertrouwen. Het heeft best even tijd gekost om dat op te bouwen. Je moet zeggen wat je doet en doen wat je zegt.’’ Van Orsouw: ,,We hebben 101 ideeën, maar we gaan niet bij anderen weghalen wat die al doen.’’

Restaurants verzorgen catering

Acropolis heeft een uitzonderingspositie in die zin dat de stichting ruimtes mag verhuren voor feesten, bruiloften, uitvaarten. Bedrijven kunnen er terecht voor trainingsdagen of personeelslunches. Er is een horecaconvenant afgesloten met de twee restaurants in Megen waarin vastligt dat zij de catering verzorgen. ,,We zoeken altijd de combinatie. Het scheelt natuurlijk wel dat hier in Megen geen andere zaal is. Zo'n situatie als hier heb je niet op veel andere plekken.’’

Volgens Nijboer zijn dat de twee belangrijkste dingen die een rol spelen in het succes: Er is een bijzonder gebouw voorhanden op een bijzondere locatie en er is een goede organisatie opgebouwd. ,,Een geoliede machine, met inmiddels veel ervaring. Met een betaalde beheerder, conciërges, schoonmaak en horeca die zijn uitbesteed en professioneel ingevuld. Dit pand heeft een bepaalde allure, dan moet de rest ook op niveau zijn.’’

Het is niet altijd een succesverhaal geweest. Ook Acropolis heeft geworsteld met leegstand. Nu is de bezetting goed, met naast de Stichting Acropolis grote structurele huurders als de bakkerij van Dichterbij, het Toeristisch Informatiecentrum, de bloedprikpost en sinds vorig jaar augustus de huisartsenpraktijk.

Grote partijen maken groot verschil

De commerciële gebruikers, bedrijven waaronder het waterschap en particulieren, dragen bij aan het succes. Van Orsouw: ,,De verenigingen hebben bij ons in principe voorrang. En wij hoeven geen winst te maken. Maar door de commerciële verhuur, kunnen we leuke dingen voor de verenigingen en Megen doen. Een paar grote partijen maken een groot verschil. Zijn die er andere jaren minder dan loopt het anders.’’

Behalve de 4000 euro die terugvloeit naar de verenigingen, reserveert de stichting een deel van de winst van 23.000 euro voor groot onderhoud. Hoewel het gebouw tien jaar geleden helemaal is opgeknapt, moet de stichting voor het monumentale pand rekening houden met oplopende kosten voor bijvoorbeeld schilderwerk.

Volledig scherm Zuster Emmanuël geeft kookworkshops voor het maken van een complete vegetarische maaltijd. Zij vertelt over het eten en bereidt het met de deelnemers, waarna ze het ook gezamenlijk opeten in Acropolis in Megen. © Tonny van Tongeren

Zuster Emmanuël geeft kookworkshops ,,Als ik een cursus geef, kom ik in een tijdsbestek van een aantal maanden vier keer op een zaterdagmiddag naar de kookstudio in Acropolis voor workshops over een volledige vegetarische maaltijd. En alleen van oktober tot en met maart want de rest van het jaar ben ik met de moestuin bezig. Verder kom ik er niet veel, omdat onze levenswijze er eerst en vooral een is van gebed en stilte. Af en toe zijn we bij activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie of het Franciscaans Jongerentreffen en ik kom er om te stemmen natuurlijk.

Maar de plek in Acropolis staat voor een plek in het hart van Megen. In en vanuit ons klooster en onze levenswijze voelen wij ons heel wezenlijk met Megen en de Megenaren verbonden. Door de samenwerking met Acropolis krijgt die verbondenheid op een hele concrete manier gestalte.’’

Bij voldoende belangstelling geeft zuster Emmanuël ook komend seizoen weer workshops in de kookstudio.

Leana Withagen - toneelvereniging Megense Comedie Leana Withagen is vaak in Acropolis te vinden. Het gemeenschapshuis betekent veel voor haar als actief lid van de vrijwilligersgemeenschap in Megen. ,,Ik ben regisseur bij het jeugdtoneel, speel zelf bij de volwassenen, geef les bij ‘t Rollend Creatief en ik zit in het vrijwilligersteam dat kan worden ingeschakeld bij activiteiten. We zijn als vereniging ontzettend gezegend met Acropolis. We kunnen er altijd terecht, hebben op zolder onze opslag, onder het podium kunnen we decorstukken kwijt. We kunnen al langer van tevoren opbouwen. En we zitten, vind ik persoonlijk, in een luxe positie doordat we altijd in de toneelzaal op het podium kunnen repeteren en voelen hoe dat is.’’

Jacqueline Vos - 't Rollend Creatief, vrijwilligersorganisatie die cursussen en workshops aanbiedt ,,Mijn persoonlijke binding met Acropolis is best groot. Ik ben er al jaren vrijwilliger, voorzitter van 't Rollend Creatief en ik kom op dinsdag al jaren in het breicafé. Acropolis is een levendig centrum, onmisbaar in Megen. Er is natuurlijk een zakelijke poot en een poot speciaal voor de Megenaren, waarbij ze ook steeds meer sociale dingen doen. Ja, ik ben fan. Dat we als Rollend Creatief wat mogen delen in de winst, vind ik prima, dat is hartstikke leuk. Wij hebben ook geen winstoogmerk en we kunnen dit gebruiken om de kinderactiviteiten nog laagdrempeliger te maken. Zo komt het geld weer aan de gemeenschap ten goede. En daar staan we met z'n allen voor.’’

Volledig scherm Artsen Gudo Hoogzaad en Hanna Veldhuis houden sinds vorige zomer praktijk in Acropolis. © Thomas Segers/Van Assendelft