Achter ieder babylijkje schuilt de wanhoop

Na de zomervakan­tie niet direct de file in

19 augustus DEN BOSCH - Met het eindigen van de schoolvakantie zal de automobilist maandagochtend niet patsboem in de file staan. Bij Rijkswaterstaat verwachten ze dat het ‘niet zo druk is als een normale maandag’. ,,Er zijn nog vakanties in Nederland en een aantal ouders kiest ervoor om de maandagochtend niet of later de weg op te gaan vanwege de eerste schooldag’’, reageert persvoorlichter Renske Hamming.