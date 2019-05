Acht terreurverdachten in isoleercel na roepen 'Allahu Akbar', PI Vught zegt sorry tegen gemeente

Bij justitie drinken ze koffie verkeerd

12:58 Ultraklein moet het zijn geweest, het afluistermicrofoontje dat de politie in 2014 en 2015 had verstopt in het koffiezetapparaat van cateringbedrijf Party King in Best. De politie had aanwijzingen dat het bedrijfje een ontmoetingsplaats was voor Brabantse drugscriminelen en wilde weten wat daarbinnen allemaal werd bekokstoofd. Hulde voor de politieman die begreep dat je zo’n microfoontje in het koffiezetapparaat moet stoppen.