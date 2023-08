Acht studio’s en appartement voor starters in winkelhart Boxtel

Twee gewonden bij steekpar­tij in Osse woning, politie houdt direct verdachte aan

OSS - Bij een steekpartij in een woning in Oss hebben twee mensen donderdagmiddag snijwonden opgelopen. Eén van de gewonden is door de toegesnelde politie direct aangehouden als verdachte. De andere persoon is na het incident aan het Orkest nagekeken in de ambulance.