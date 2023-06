Aarle-Rixtel wil de ‘echte’ boeken niet kwijt uit de bieb: ‘Mijn jongste wil boek zelf vasthouden bij uitzoeken’

met video Bewoners Prisma Drunen moeten tijdelijk kamers uit na brand op kamer woongroep

DRUNEN - Bij woongroep Prisma aan de Torenstraat in Drunen is vrijdagochtend om 06.30 uur brand uitgebroken op een van de kamers op de vierde verdieping. De bewoner en zijn kat zijn in veiligheid gebracht. Ook alle andere bewoners zijn geëvacueerd.