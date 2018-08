Aardwarmte-boorders laten oog op bodem West-Brabant vallen

Dat staat in een advies dat het provinciebestuur heeft gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken, over de aanvraag van enkele bedrijven die in West-Brabant op zoek willen naar aardwarmte.

Geothermie Brabant, Hydreco GeoMEC en Visser & Smit Hanab hebben alle drie een ‘opsporingsvergunning’ gevraagd. Wat Gedeputeerde Staten betreft komt er in die vergunning onder meer te staan dat er niet dieper wordt geboord dan noodzakelijk is. En alleen maar op plaatsen waar ook echt vraag is naar aardwarmte.

Quote Bij het boren naar aardwarmte moet de kwaliteit van het grondwater constant in de gaten worden gehouden. Provincie Brabant

Als het boren begint, dan mag er alleen maar gebruik worden gemaakt van ‘zeer hoogwaardige materialen’. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van het grondwater constant in de gaten worden gehouden en is boren in de buurt van drinkwaterbronnen uit den boze. Het risico bestaat namelijk dat het zoute aardwarmtewater terecht komt in het daarboven opgeslagen zoete water. Als dat gebeurt, dan is het drinkwater verpest.

Verder wil 'Den Bosch' dat de bedrijven uit de buurt blijven van breuklijnen die diep onder de grond liggen. Zo’n breuk loopt bijvoorbeeld in de buurt van Rijsbergen. De vrees bestaat dat er aardbevingen kunnen ontstaan, wanneer er te dicht bij zo’n breuk wordt geboord.

Zeven vragen over aardwarmte

Volledig scherm Schematische weergave van het oppompen van aardwarmte. © tno

Waar komt aardwarmte vandaan?

Het is een energiebron die gebruik maakt van warmte die van nature aanwezig diep onder de grond zit. Deze warmte wordt opgepompt en bijvoorbeeld gebruikt voor verwarming. Het is een onuitputtelijke bron van warmte, die ontstaat in de kern van de aarde.

Hoe wordt aardwarmte naar de oppervlakte gehaald?

Door twee putten te slaan van minstens twee kilometer diep. Het warme water dat wordt opgepompt wordt via een warmtewisselaar omgezet in energie. Het afgekoelde water gaat weer terug de aarde in. Zo blijft de druk in de ondergrond op peil en ontstaan geen lege ruimtes.

Volledig scherm Het boren naar aardwarmte levert geen schade op zoals bij dit huis dat op het gasveld in Groningen staat, zeggen de deskundigen. © ANP

Kan het pompen naar aardwarmte leiden tot aardbevingen?

Op dit moment zijn er vijftien aardwarmteprojecten opgestart in Nederland. Volgens de provincie Brabant hebben die nog nooit geleid tot voelbare trillingen. Maar boren in breuklijnen kan leiden tot trillingen. In West-Brabant ligt er zo’n breuklijn tussen Rijsbergen en Geertruidenberg. Maar Groningse toestanden zullen zich niet voordoen, zegt de provincie. Gaswinning laat ‘holtes’ achter, waardoor de bodem kan dalen en aardbevingen ontstaan. Bij geothermie wordt het opgepompte water na afkoelen weer teruggepompt in dezelfde aardlaag. Daardoor kan de bodem niet dalen.

Is aardwarmte CO2-neutraal?

In principe wel, maar mogelijk niet helemaal. De pompen die het warme water naar boven halen draaien op stroom die misschien van een kolencentrale afkomstig is.

Heeft het boren naar aardwarmte iets te maken met schaliegas?

Nee. Schaliegas wordt op een andere manier gewonnen. De bodem wordt met behulp van chemicaliën, explosies en hoge druk open gescheurd, waardoor het gas vrijkomt. Dat wordt fracking genoemd. In de geothermie hoeven de aardlagen niet met geweld aangepakt te worden.

Volledig scherm In het Limburgse Venray is eerder al onderzoek gedaan naar aardwarmte. Daarvoor zijn onder meer deze wagens gebruikt. © FotoMeulenhof

Is Brabant een goede plek om naar aardwarmte te boren?

Onderzoekers zeggen dat er in Brabant ‘verschillende kansrijke aardlagen aanwezig zijn’. In Oost-Brabant zijn ze al veel verder met het speuren naar aardwarmte. Zo is er in de buurt van Someren en Deurne al tot een diepte van zeven kilometer naar aardwarmte gespeurd. Overigens ligt het onderzoek daar even stil. Er zijn problemen met de manier waarop er op grote diepte gewerkt moet worden.

Wat levert aardwarmte op?

Volgens Geothermie Brabant kan aardwarmte voorzien in ongeveer dertig procent van de huidige vraag naar warmte. De vijftien installaties waar nu al aardwarmte wordt gewonnen besparen samen zo’n 85 miljoen kubieke meter aan aardgas.