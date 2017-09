Aantal WW-uitkeringen daalt in West-Brabant; Bergen op Zoom en Roosendaal nog boven landelijk gemiddelde

Ongeloof om overlijden Dennis (37): 'Er was voor hem geen donor'

20 september In augustus 2015 deed de geboren en getogen Millenaar Dennis Verweijen een hartverscheurende oproep. Hij heeft leukemie en zijn enige kans op overleven was een geschikte stamceldonor. Die bleek er niet te zijn. Nu, twee jaar later, is hij aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. Dat is dinsdagochtend bekend geworden.