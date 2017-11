Aantal WW-uitkeringen daalt in deze regio: hoe zit dat in jouw gemeente?

KAARTJEETTEN-LEUR - Het aantal mensen met een WW-uitkering is afgelopen jaar in alle gemeenten in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen gedaald.

Het aantal uitkeringen daalt volgens het UWV in deze regio het snelst in Zundert (-27,6 %), in Geertruidenberg (-25,4 %) en in Rucphen (-25,1 %).

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de arbeidsmarktregio West-Brabant was in oktober 2017 14.813. Een jaar eerder ging het om 18.561 uitkeringen. Tot deze arbeidsmarktregio behoren de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Aalburg en Woudrichem.

Landelijk gezien heeft 3,8 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering. In de arbeidsmarktregio West-Brabant gaat het om 4,1 procent.

Beroepsbevolking

Bergen op Zoom is de gemeente in West-Brabant waar relatief de meeste mensen wonen met een WW-uitkering. Het gaat om 5,1 procent van de beroepsbevolking. De gemeente met het laagste percentage in de regio is Werkendam met 2,9 procent.

Het aantal WW-uitkeringen neemt volgens het UWV in alle sectoren af, ook in de detailhandel, een sector die de afgelopen jaren te kampen had met grote faillissementen.

De detailhandel heeft volgens het UWV roerige jaren achter de rug. De sector leed zwaar onder de recessie en toen economisch herstel doorzette, kreeg de detailhandel te maken met faillissementen van diverse grote winkelketens. De vooruitzichten voor de detailhandel zijn inmiddels weer positief en de omzet stijgt als gevolg van toegenomen consumentenvertrouwen.