Aantal vacatures in zorg Brabant groeit

Het aantal openstaande vacatures voor zorgfuncties in Noord-Brabant stijgt gestaag. Eind 2107 werd een voorlopig record bereikt met 2132 openstaande functies. Zonder maatregelen stijgt dat tot meer dan 3000 in 2019.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Transvorm, de Brabantse koepel van zorgwerkgevers waarbij 180 instellingen zijn aangesloten met samen 120.000 werknemers. ,,We hebben constant rond de 1200 vacatures die moeilijk in te vullen zijn", zegt Transvorm-voorzitter Piet Verrijt. ,,Maar dat aantal kan je makkelijk met twee of drie vermenigvuldigen omdat niet alles vacatures worden aangemeld."

Het aantal vacatures groeit zo hard omdat veel zorgwerknemers de sector verlaten. Vorig jaar wisselden 10.000 Brabantse zorgwerknemers van baan, veertig procent koos een beroep in een andere sector. Tegelijkertijd groeit de vraag naar vooral thuiszorg en verpleeghuiszorg als gevolg van de oplopende vergrijzing.

Woensdag komt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) met zijn plan naar buiten om het personeelsgebrek in de gezondheidszorg aan te pakken. Landelijk stijgt het aantal openstaande plaatsen naar 100.000 als er niets wordt ondernomen.

Instroom

Het plan van Bruins is deels geënt op het programma 'Zonder Zorg 2020' van Transvorm, dat is gericht op meer instroom van zorgwerkers. De werkgevers willen meer schoolverlaters bewegen om een zorgopleiding te kiezen, ze benaderen 'zij-instromers' uit andere sectoren én proberen eerder ontslagen zorgpersoneel terug te halen.

Ook richten de werkgevers zich specifiek op oudere werklozen. ,,We hebben laatst na het faillissement van de Kijkshop mensen die hun baan verloren uitgenodigd en geïnformeerd over werk in de zorg", zegt Verrijt.

Het tekort aan zorgpersoneel heeft er in Brabant nog niet toe geleid dat instellingen een opnamestop moesten invoeren of dat operaties niet doorgingen, zegt Verrijt. Dat gebeurt in de Randstedelijke regio's nu wel. ,,Maar het is hier wel alle zeilen bijzetten. We redden het nog, op het nippertje." Maar we zien de zomervakantietijd al met angst en beven tegemoet." Ook de huidige griepepidemie zet grote druk op alle zorgverleners en ziekenhuizen.

Schoolverlaters

Een extra probleem is dat weinig mannelijke schoolverlaters kiezen voor een beroep in de zorg. Maar een op de vijf leerlingen van een zorgopleiding is man, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in de ambulancezorg zijn mannen met een aandeel van 75 procent in de meerderheid, in alle andere sectoren zijn de vrouwen dominant. Dat geldt vooral voor de opleidingen op mbo-niveau, met maar 10 procent mannen. Naarmate het niveau van de opleiding stijgt, neemt ook het aantal mannelijke studenten toe. Op universitair niveau (geneeskunde en farmacie) is het aandeel mannen ruim een derde.