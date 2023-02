Aantal nieuwe woningen in Brabant op hoogste niveau in vijfentwintig jaar, maar wel ‘zorgen’ voor 2023

Het aantal nieuwe woningen in Brabant is op het hoogste niveau in jaren. Dat blijkt uit woningbouwcijfers die de provincie donderdag naar buiten bracht. Afgelopen jaar werden 13.850 nieuwe huizen gebouwd.

De laatste keer dat er zoveel werd bijgebouwd was in 1998, zegt de provincie. In totaal 12.250 woningen werden nieuw gebouwd, de rest van de woonruimte ontstond in leegstaande kantoren, winkels en andere ongebruikte gebouwen. Er werden in 2022 ook huizen gesloopt, maar dat stopte de groei niet; die was zelfs 7 procent groter dan in het jaar ervoor.

Bijna grootste woninggroei van Nederland

Brabant kende vorig jaar zelfs bijna de grootste groei van het aantal nieuwe woningen in heel Nederland. Alleen in de provincie Flevoland kwamen er meer nieuwe huizen bij. Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) is daar blij mee. ‘De laatste jaren laat Brabant prima scores zien. Dit zijn aantallen die we ook de komende jaren nodig hebben’, reageert de provinciebestuurder in een persbericht.

De nieuwe huizen zijn nodig, omdat de Nederlandse bevolking groeit. In het afgelopen jaar kwam er door migratie zelfs het dubbele aantal mensen bij, vergeleken met 2021. Maar tegelijkertijd zit de woningmarkt in zwaar weer, en daar maakt Ronnes zich zorgen over: ‘Bij de provincie zien we dat het aantal bouwvergunningen en ook het aantal woningen dat in aanbouw is vorig jaar flink is teruggelopen’.

Cijfers van 2023 vallen tegen

Dit jaar zal het aantal nieuwe huizen daarom sterk tegenvallen. Naar verwachting komen er ‘maar’ 10.000 woningen bij, en dat is 25 procent minder dan in 2022.