Aantal meldingen discriminatie in Brabant gestegen

In Oost-Brabant steeg het aantal meldingen van 205 in 2018 naar 221 in 2019. In Zeeland-West-Brabant steeg dit aantal van 291 naar 309.

Discriminatie op grond van geslacht

Een van de dingen die opvallen is dat veel meldingen binnen zijn gekomen van discriminatie op grond van geslacht. Bij meldpunten in bijvoorbeeld Oost-Brabant was geslacht na herkomst en huidskleur de meest geregistreerde discriminatiegrond. In Zeeland-West-Brabant waren Tilburg en Terneuzen de twee gemeentes waar seksuele gerichtheid vaker voorkomt als discriminatie grond dan herkomst.

Grote steden en kleine gemeenten

Verder valt op dat gemiddeld de meeste registraties en meldingen in de grote steden zijn. Zo is het aantal politieregistraties per 1.000 inwoners in Eindhoven 0,41 en het aantal meldingen bij meldpunten 0,51 per 1.000 inwoners. In Den Bosch liggen deze getallen op respectievelijk 0,29 en 0,32, in Tilburg op 0,40 en 0,27 en in Breda op 0,30 en 0,27. In diverse kleine gemeenten zijn helemaal geen meldingen en registraties gekomen zoals in Woensdrecht, Loon op Zand, Haaren, Landerd en Son en Breugel.