Aantal kapperszaken in Nederland flink gestegen, Noordoost-Brabant heeft de meeste per inwoner

De stijging van het aantal kapperszaken betekent niet dat er meer kappers actief zijn. In 2017 telde Nederland zo’n 45 duizend haarstylisten. Dat zijn er net zoveel als in 2007. De stijging van het aantal zaken, komt vooral doordat een groter deel van de kappers als zelfstandige werkt. Dit doen ze onder andere als thuiskapper of met een kleine salon aan huis.

De meeste kapperszaken in Brabant bevinden zich in het zuidoosten van de provincie met 1420 filialen. In het noordoosten is de grootste kappersdichtheid. Daar zijn er twintig kapperszaken per tienduizend inwoners. In de rest van de provincie zijn dat achttien zaken per tienduizend inwoners.