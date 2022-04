Aanslagplegers De Groot gaan voor jaren de cel in

887 kilometer file en drukste spits van het jaar: ook Brabant had er last van

Door het slechte weer had Nederland donderdagochtend te maken met de drukste spits van het jaar, zegt de ANWB. Landelijk stond er op het hoogtepunt van 08.50 uur in totaal 887 kilometer file, en dat is ook in Brabant goed te zien. Bij de steden en richting Gelderland en Zuid-Holland stonden meerdere files.

10:27