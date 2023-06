Aanrijding op spoor tussen Helmond en Eindhoven

Tot 580 woningen erbij in Teteringen, maar wel aan een toch al drukke weg: hoe moet dat?

TETERINGEN - Woningnood en verkeersdrukte strijden in Teteringen nog altijd om voorrang. Dat werd duidelijk bij de informatiebijeenkomst over bouwplan Woonakker, dat na een gedwongen stikstofpauze weer op de rails is gezet.