Aanpak Brabantse drugsindustrie faalt, en het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren verandert

Minister Grapper­haus over aanpak drugscrimi­ne­len: ‘Stop met pillen slikken op festivals’

6:00 Dat de aanpak van de ondermijnende criminaliteit faalt, daar is minister Ferd Grapperhaus het absoluut mee oneens. Maar dat we een probleem hebben, erkent hij volmondig. ,,Daarom blijf ik de knip trekken”, belooft hij in een gesprek met de Brabantse onderzoeksredactie. De minister kijkt daarvoor met name naar handhaving op festivals. ,,Met een pilletje kom je straks zo’n festivalterrein niet meer op.