Aanmeldzuil vervangt in Bernhoven de balie met vriendelijke juf én vaak ook een lange wachtrij

Tweehon­derd keer boven de norm aan chemica­liën in het water, maar toch: ‘Berkendonk is echt veilig voor zwemmers’

HELMOND - Wie met de komende warme dagen een duik in het water van Berkendonk neemt, zwemt ook in chemische stoffen. De waardes in de recreatieplas zitten zelfs zo’n tweehonderd keer boven de norm. En toch is het veilig. ,,Je hoeft er niet bang voor te zijn.”