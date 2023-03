Aanklagers in strafzaak tegen Box Waalre pleegden mogelijk misdrijf maar gaan vrijuit door immuniteit

Eerste bazin van Oeteldonk sluit een prinses Amadeiro niet uit: ‘De tijd moet er rijp voor zijn’

DEN BOSCH - Anita Maas voelde zich nooit oncomfortabel in de enorme drukte van carnaval in Den Bosch, maar de eerste bazin van Oeteldonk is wel meer gewend. En hoe denkt deze Bossche zakenvrouw over de komst van een prinses Amadeiro?