Aangrijpende tv-beelden van verwaarloosde pups handelaar Haarsteeg: 'Verbijsterd te kijken'

HAARSTEEG/SCHAIJK – Overal ligt hondenstront. Er is geen water. Geen drinken. En amper verlichting. Bibberend van angst kruipen de pups achter hun moeder. Een mens hebben ze vast nog nooit zien. Het zijn aangrijpende beelden van de inval die onlangs in Schaijk werd gedaan bij een omstreden hondenhandelaar. ,,Ik denk dat wij hier aan tafel allemaal vol verbijstering naar zitten te kijken.”

Malafide hondenhandel, het was woensdag het hoofdonderwerp in de uitzending van televisieprogramma Tijd voor Max. Medewerkers van de Dierenbescherming vertelden wat er misgaat in Nederland en vertelden anekdotes over schrijnende situaties. Daarbij kwam de recente inval bij een omstreden hondenhandelaar uit Haarsteeg uitgebreid aan bod.

'Het stinkt naar stront'

Ed Weber, inspecteur bij de Dierenbescherming, maakte speciaal voor het programma televisie-opnames van de inval. Daarbij werden 23 honden in erbarmelijke omstandigheden gevonden. Weggestopt in kleine hokken, de één nog smeriger dan de ander. ,,Kijk eens naar al die vliegen. Het stinkt hier ook echt naar stront!”, roept een van de inspecteurs.

Op de beelden is te zien en te horen hoe de pups angstig tekeer gaan. Sommige honden zitten moederziel alleen in donkere, vuile hokken. Compleet geïsoleerd, en bibberend in hun eigen ontlasting.

Bevrijd

,,Deze jongens smachten naar aandacht”, constateert de Dierenbescherming ter plekke. Enkele hondjes zijn gewond of hebben een ontsteking. ,,Zo kun je toch geen honden verzorgen?!” Eén voor één worden de hondjes bevrijd uit de hokken. ,,Hij is blij dat hij buitenkomt. Voor het eerst in zijn leven.”

Terug in de studio klinkt vooral ongeloof. ,,Ik denk dat wij hier aan tafel allemaal vol verbijstering hier naar zitten te kijken”, zegt presentator Sybrand Niessen. Hoe het kan dat de pups op zo’n manier moeten leven? ,,Financieel gewin”, reageert inspecteur Weben. ,,De mensen die hondjes kopen, krijgen dit niet te zien.”

Verleden met verwaarlozing

De omstreden handelaar heeft een verleden met verwaarlozing. Er is eerder een inval bij hem geweest, waarbij misstanden werden geconstateerd. Hij probeerde een fokkerij te starten aan de Kerkstraat in Elshout, maar dat werd in maart dit jaar na een jarenlange juridische strijd door de Raad van State verboden. Zo'n kennel zou niet in de buurt passen. Een week vóór de inval werden bovendien nog dode honden gevonden in een afgesloten vat.

In gesprek met Omroep Brabant ontkende de handelaar dat hij zijn honden zou verwaarlozen. ,,Ze werden iedere dag verzorgd, er lag een bodem van stro in de hokken en ze hadden genoeg te eten en te drinken”, reageerde hij op de kritieken.

Striktere regels

De Dierenbescherming pleit al langer voor striktere regels om een einde te maken aan de malafide handel in puppy’s. Directeur Femke-Fleur Lamkamp vindt het onaanvaardbaar dat anno 2017 wereldwijd nog steeds miljoenen puppy’s onder slechte omstandigheden worden gefokt en verhandeld.

In Nederland worden elk jaar ongeveer 150.000 honden gekocht. Van ongeveer de helft daarvan kan niet worden vastgesteld waar ze vandaan komen. De Dierenbescherming vreest dat deze diertjes van foute fokkers in onder meer Oost-Europa komen.

Volledig scherm TV-beelden van inval hondenhandelaar Haarsteeg © Tijd voor Max