Aangereden vrouw (77) met rollator daags na ongeluk in Tilburg overleden

Waarom plaatst iemand een grap over Oss? 'Iedereen wil erkenning, zélfs diegene op heksen­jacht'

9:07 OSS - Waarom plaatsten mensen misplaatste grappen over de tragedie in Oss en ontstond er vervolgens een heksenjacht naar hen? Dat is de vraag die vele betrokkenen van het vreselijke drama zich stelden. ,,Er is een roep om aandacht en erkenning, zowel bij de grappenmakers als bij de mensen die jacht op hen maken", dat zegt Filosoof Hans Schnitzler in Met Het Oog Op Morgen op Radio 1.