Aangereden fietser bekeurd, vader dode baby aangehouden en Avans naar oude belastingkantoor Roosendaal

Fort Oranje

Na relatieve rust weer veel nieuws vanaf Fort Oranje in Rijsbergen. Eigenaar Cees Engel, zijn zoon Jan en de ex-beheerder van camping Fort Oranje in Rijsbergen mogen zich voorlopig weer op het terrein begeven. Ex-bewoner Roberto Frans van de camping vecht in een zaak bij de Bredase kantonrechter zijn huiszetting aan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging er ook nog eens een bewoonde caravan in vlammen op.

Dode baby

De politie heeft dinsdag de 24-jarige vader aangehouden van een baby uit Breda die een week geleden overleed. De man uit Breda wordt verdacht van moord of doodslag, zei een politiewoordvoerder aan het begin van de week. Later in de week werd de beschuldiging afgezwakt tot doodslag of mishandeling met de dood als gevolg.

Bekeurd na te zijn aangereden

Een fietser is donderdagmorgen rond half zeven aangereden op de Prinsenkade in Breda, ongeveer op de plaats waar begin november een voetganger werd aangereden. De fietser verleende geen voorrang en voerde geen verlichting. De fietser heeft een bekeuring gekregen.

Avans en HZ naar leeg belastingkantoor Roosendaal