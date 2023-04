Aan nostalgie geen gebrek in Edah Museum, aan jonge vrijwilligers wel een beetje

DDW blaast de strijd met Be Quick voor een finaleplek in het dameszaal­korf­bal weer nieuw leven in

Een krappe 14-12 overwinning van dameskorfbalclub DDW uit Hooge Mierde zorgt voor een gelijke stand in de ‘best-of-three’ kruisfinale voor een finaleplek om de landstitel. Door Be Quick uit Nuland te verslaan spelen beide ploegen dinsdag met als inzet de finalewedstrijd in Den Bosch. ,,We hebben echt onze rug gerecht.”