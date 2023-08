AAE in Helmond slaat vleugels uit, bedrijf gaat naar de VS en Azië volgt nog

Ton Schoenma­kers maakte vijf overnames mee maar bleef zijn werkgever trouw. ‘Ik moest steeds weer afscheid nemen van collega’s’

OSS - In het jaar dat Ton Schoenmakers als 16-jarig broekie in dienst trad bij Baaijens in Oss beleefde Nederland de eerste autoloze zondag en verhuisde Johan Cruijff naar FC Barcelona. De wereld veranderde, maar de metaalbewerker bleef: nu viert hij zijn gouden jubileum én zijn pensioen.