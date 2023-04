A59 komende nacht dicht van Den Bosch naar Oss door een spoedreparatie

Topwielren­ner Fabio Jakobsen regelt lintje voor wonderdok­ter ‘Ome Cor’ uit Vught: ‘U bent echt een fenomeen’

VUGHT – Met hoge snelheid vloog wielrenner Fabio Jakobsen tijdens een massasprint door de dranghekken. Op het randje van de dood was het de vraag of hij ooit weer kon fietsen. Dat hij desondanks weer met de wereldtop meedoet, is te danken aan één man: ‘wonderdokter’ Cor van Wanrooij uit Vught.