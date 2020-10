A59 bij Terheijden uren dicht na botsing met twee vrachtwagens

Nieuwsover­zicht | Flinke stijging besmettin­gen in Brabant - Bier voor stuntprij­zen op laatste kroegavond

14 oktober Waar het aantal positieve coronatests de afgelopen dag landelijk lager was dan gisteren, steeg het in Brabant met bijna 300. Het is ook meteen de laatste avond dat restaurants en kroegen open mogen zijn. Dat levert bizarre taferelen op. Het bier moet bijvoorbeeld op, waardoor kroegen vanavond stuntprijzen rekenen. Verder begon de dag met een fikse brand in het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Wie de komende dagen boodschappen gaat doen, kan daar zomaar de gevolgen van ondervinden.