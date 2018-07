A58 Moergestel - Oirschot weer in knelpunten top 5

Vooral in Brabant veel zelfmoor­den, aantal flink toegenomen

10:14 In Brabant pleegden afgelopen jaar een boven gemiddeld aantal mensen zelfmoord. Daarmee staat de provincie in relatieve zin op de derde plaats van Nederland. In Drenthe en Zeeland wordt in verhouding het vaakst suïcide gepleegd. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.