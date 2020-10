A29 bij Haringvlietbrug korte tijd dicht door kapotgereden slagboom

Nieuwsover­zicht | Eigenaar python nog spoorloos - Vader springt met zoontje in sloot en ontkomt aan aanrijding

21 oktober Opnieuw een stijging in het aantal Brabanders dat positief is getest op het coronavirus. In Brabant gaat het om ruim 1500 mensen. De Veghelse Jumbo-familie Van Eerd wil samen met een investeerder Hema overnemen en Vliegbasis Volkel stevent dit jaar af op een recordaantal klachten over lawaai. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.